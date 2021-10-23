فيديو في الجول - غابت الانتصارات حتى حضرت "وش السعد".. قصة أم تدعم ابنها في الدرجة الثانية
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 13:05
كتب : رضا السنباطي
عاش نادي الإنتاج الحربي شهورًا أخيرة عصيبة، فهبط من الدوري الممتاز، قبل أن يبدأ موسم الدرجة الثانية بشكل متعثر وتغيب عنه الانتصارات في أول 3 مباريات.
لكن تغيّر كل ذلك في اللحظة التي ظهرت فيها والدة حسن ياسين بالمدرجات أمام المريخ، ليسجل نجلها ويصنع هدفًا آخر ويقود الإنتاج لانتصار أول في مجموعة القاهرة.
شاهد فيديو في الجول من هنا.
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