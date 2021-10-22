تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. تيرني يغيب بسبب الكاحل

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 20:08

كتب : أحمد أباظة

محمد النني يحتفل بهدف أرسنال في نيوكاسل

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت قائمة الجانرز وجود لاعب الوسط المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، وغياب الاسكتلندي كيران تيرني عن الفريق بسبب كدمة في الكاحل.

أيضا استمر غياب لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا بسبب إصابة في الركبة.

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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل ماجالهايس – نونو تافاريز

خط الوسط: توماس بارتي – ألبرت سامبي لوكونجا – بوكايو ساكا – إميل سميث رو – بيير إيميريك أوباميانج

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، فيما يليه أستونف يلا في المركز الثالث عشر بـ10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و4 هزائم.

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