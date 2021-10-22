مباشر دوري الأبطال – الزمالك (2)-(0) توسكر.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 عرضية من حمزة المثلوثي، استلمها الجزيري وسدد في المدافع لتخرج فوق المرمى.

ق. 19 جوووول ثااااني. عرضية من زيزو، قابلها سيف الدين الجزيري برأسية في المرمى. هدف هو الأول إفريقيا للمهاجم الدولي التونسي بقميص الزمالك.

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ق. 10 جووول أووول للزمالك. كرة ثابتة نفذها زيزو وأخطأ الحارس في التعامل معها، ليتابعها أوباما برأسية فوق الحارس تسكن الشباك.

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ق. 7 أولى الفرص الخطرة. طولية رائعة من إمام عاشور وفتوح ينفرد ويرسل عرضية أرضية تمر من الجميع وتصل إلى زيزو الذي أرسل عرضية جديدة في يد الحارس.

ق. 6 تبديل اضطراري بدخول هامفري ميينو بدلا من تشارلز موماني المصاب.

ق. 1 اصطدام بين لاعبين من توسكر تشارلز موماني يخرج لتلقي العلاج.

بداية المباراة