مباشر دوري الأبطال – الزمالك (2)-(0) توسكر.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

توسكر الكيني - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
التشكيل - الزمالك دون تغيير عن مباراة الذهاب.. وتوسكر يبدأ بثنائي هجومي مواعيد مباريات الجمعة 22 أكتوبر 2021.. الزمالك وحجازي ومواجهة مصرية في تركيا مؤتمر كارتيرون: إهدار الفرص السهلة؟ مسألة ثقة.. وهذه حقيقة الخلافات داخل الزمالك كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري المحترفين.. وتعادل طلائع الجيش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 عرضية من حمزة المثلوثي، استلمها الجزيري وسدد في المدافع لتخرج فوق المرمى.

ق. 19 جوووول ثااااني. عرضية من زيزو، قابلها سيف الدين الجزيري برأسية في المرمى. هدف هو الأول إفريقيا للمهاجم الدولي التونسي بقميص الزمالك.

ق. 10 جووول أووول للزمالك. كرة ثابتة نفذها زيزو وأخطأ الحارس في التعامل معها، ليتابعها أوباما برأسية فوق الحارس تسكن الشباك.

ق. 7 أولى الفرص الخطرة. طولية رائعة من إمام عاشور وفتوح ينفرد ويرسل عرضية أرضية تمر من الجميع وتصل إلى زيزو الذي أرسل عرضية جديدة في يد الحارس.

ق. 6 تبديل اضطراري بدخول هامفري ميينو بدلا من تشارلز موماني المصاب.

ق. 1 اصطدام بين لاعبين من توسكر تشارلز موماني يخرج لتلقي العلاج.

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا الزمالك توسكر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الرابعة 4 دقيقة | الدرجة الثانية
صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول: الأمر ليس في يدي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد غلق باب الترشح.. تعرف على كل المرشحين لانتخابات الأهلي وموعد انعقادها 31 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – عودة أفشة وغياب صلاح محسن أمام الحرس الوطني 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة 50 دقيقة | الدرجة الثانية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رابطة الدوريات الأوروبية ترفض خطة فينجر لتعديل التوقفات الدولية ساعة | أوروبا
مباشر دوري الأبطال – الزمالك (2)-(0) توسكر.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح