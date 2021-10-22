الإسماعيلي يمنع بث مباراته ضد الأهلي

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 14:42

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

أوضح الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي منع البث التلفزيوني لمباراته ضد ضيفه الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال النادي إن السبب يعود إلى "عدم سداد شركة بريزينتيشن سبورتس لمستحقات النادي والبالغة 44.5 مليون جنيه".

وأضاف بأنه سيمنع وضع أي مواد إعلانية حول ملعب برج العرب وسيخطر الجهات المعنية بذلك، حتى تسدد بريزينتيشن مستحقات النادي.

أخبار متعلقة
قبل الكلاسيكو المرتقب.. بنزيمة تدرب وحيدا الجمعة حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي مؤتمر كلوب: هذا الفارق بين صلاح ورونالدو.. ولن أفرك يدي كما قال سكولز أبو جريشة لـ في الجول: سنفاوض شكري نجيب لتجديد عقده يوم السبت

وأرسل الإسماعيلي خطابا رسميا لبريزينتيشن يطالب فيه بمستحقاته وفقا لعقد مبرم انتهى بنهاية موسم 2020-2021.

May be an image of text

ويعاني الإسماعيلي، بطل الدوري المصري الممتاز 3 مرات، من أزمة مالية. وقال أسطورته علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية في النادي، منذ أيام بأنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية ضد الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى النادي لتقديم موسم أفضل من سلفه الذي احتل فيه المركز 13.

الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب إنجلترا السابق: ليفربول يمتلك أفضل ثلاثي هجومي في العالم 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يمنع بث مباراته ضد الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
قبل الكلاسيكو المرتقب.. بنزيمة تدرب وحيدا الجمعة 33 دقيقة | الدوري الإسباني
حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي 36 دقيقة | مصر
أبو جريشة لـ في الجول: سنفاوض شكري نجيب لتجديد عقده يوم السبت 47 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر كلوب: هذا الفارق بين صلاح ورونالدو.. ولن أفرك يدي كما قال سكولز ساعة | الدوري الإنجليزي
كاراجر: يونايتد سيهزم ليفربول بسبب ما حدث في دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
شابي: حلمي هو تدريب برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح