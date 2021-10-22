الإسماعيلي يمنع بث مباراته ضد الأهلي

أوضح الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي منع البث التلفزيوني لمباراته ضد ضيفه الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال النادي إن السبب يعود إلى "عدم سداد شركة بريزينتيشن سبورتس لمستحقات النادي والبالغة 44.5 مليون جنيه".

وأضاف بأنه سيمنع وضع أي مواد إعلانية حول ملعب برج العرب وسيخطر الجهات المعنية بذلك، حتى تسدد بريزينتيشن مستحقات النادي.

وأرسل الإسماعيلي خطابا رسميا لبريزينتيشن يطالب فيه بمستحقاته وفقا لعقد مبرم انتهى بنهاية موسم 2020-2021.

ويعاني الإسماعيلي، بطل الدوري المصري الممتاز 3 مرات، من أزمة مالية. وقال أسطورته علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية في النادي، منذ أيام بأنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية ضد الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى النادي لتقديم موسم أفضل من سلفه الذي احتل فيه المركز 13.