الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي.. ومرتجي على منصب أمين الصندوق

تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بأوراق ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء رسميا اليوم الجمعة.

وذهب الخطيب لمقر النادي وتقدم بأوراق ترشحه قبل أن يغادره سريعا.

وبذلك ينافس الخطيب خالد سليمان أبو العلا على مقعد رئاسة الأهلي.

كما شهد اليوم تقدم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الحالي بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق.

وينافس مرتجي زميله في المجلس الحالي والذي يشغل منصب أمين الصندوق حاليا خالد الدرندلي.

وتقدم كذلك أعضاء مجلس الإدارة الحالي مهند مجدي ومحمد الدماطي وطارق قنديل بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الإدارة.

وتقام انتخابات الأهلي في الـ25 والـ26 من شهر نوفمبر المقبل.