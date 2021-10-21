كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري المحترفين.. وتعادل طلائع الجيش

واصل الأهلي والزمالك سلسلة الانتصارات في دوري المحترفين لكرة اليد رجال لحساب الجولة الـ 11.

وتفوق الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 43-27 في المباراة التي أقيمت على صالة ديلفي بالإسكندرية.

وانتهى الشوط الأول بنتيحة 19-14 وفي الشوط الثاني زاد رجال الزمالك من سيطرتهم وحققوا الفوز التاسع له هذا الموسم.

فوز رفع رصيد الزمالك إلى 27 نقطة، من 9 مباريات دون خسارة حتى الآن ولديه مباراتين مؤجلتين.

وعلى صالة الإنتاج الحربي فاز الأهلي بنتيجة 43-21 على الطيران.

الأهلي اكتسح الطيران في الشوط الأول 24-9، وفي الشوط الثاني أكمل تفوقه.

ووصل الأهلي إلى النقطة 28 من 10 مباريات ولديه مباراة واحدة مؤجلة.

وحافظ سبورتينج على صدراته بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 24-23.

وتعادل طلائع الجيش مع هيلوبوليس بنتيجة 22-22.

وإليكم كامل نتائج الجولة الـ 11 من دوري المحترفين المصري: