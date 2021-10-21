كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري المحترفين.. وتعادل طلائع الجيش
الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 22:59
كتب : FilGoal
واصل الأهلي والزمالك سلسلة الانتصارات في دوري المحترفين لكرة اليد رجال لحساب الجولة الـ 11.
وتفوق الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 43-27 في المباراة التي أقيمت على صالة ديلفي بالإسكندرية.
وانتهى الشوط الأول بنتيحة 19-14 وفي الشوط الثاني زاد رجال الزمالك من سيطرتهم وحققوا الفوز التاسع له هذا الموسم.
فوز رفع رصيد الزمالك إلى 27 نقطة، من 9 مباريات دون خسارة حتى الآن ولديه مباراتين مؤجلتين.
وعلى صالة الإنتاج الحربي فاز الأهلي بنتيجة 43-21 على الطيران.
الأهلي اكتسح الطيران في الشوط الأول 24-9، وفي الشوط الثاني أكمل تفوقه.
ووصل الأهلي إلى النقطة 28 من 10 مباريات ولديه مباراة واحدة مؤجلة.
وحافظ سبورتينج على صدراته بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 24-23.
وتعادل طلائع الجيش مع هيلوبوليس بنتيجة 22-22.
وإليكم كامل نتائج الجولة الـ 11 من دوري المحترفين المصري: