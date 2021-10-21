مباشر – لوكوموتيف موسكو (0) - (0) جالاتا سراي.. تعادل سلبي مستمر
الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 20:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لوكوموتيف موسكو وجالاتا سراي في ثالث جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
ق43: مصطفى محمد كاد يستغل عرضية من بابل ولكن مدافع الفريق الروسي شتت الكرة لركلة ركنية قبلأن يحولها مصطفى برأسه.
ق32: حتى الآن لا تسديدة على أي مرمى من كلا الفريقين.
ق25: مازال التعادل السلبي قائما.
ق14: غياب الخطورة حتى الآن وانحصار اللعب في وسط الملعب.
انطلاق المباراة.