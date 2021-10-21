بطلة الكاراتيه تساهم في إدخال مدرسة الشطرنج الحديثة لمصر

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 12:13

كتب : FilGoal

ياسمين حمدي - كاراتيه

ياسمين حمدي - كاراتيه

من منطلق حاجة الجسد إلى ممارسة نشاط بدني بعد مجهود ذهني طويل، أعلنت أكاديمية أحمد عدلي للشطرنج توصلها لاتفاق مع بطلة الكاراتيه ياسمين حمدي، لتصبح مسؤولة عن الإعداد البدني واللياقة البدنية للاعبي الأكاديمية الشباب.

ياسمين حمدي كانت قد حصدت عشرات الميداليات الدولية في لعبة الكاراتيه، من بينها أكثر من ثلاثين ميدالية ذهبية، ومنها سبع ميداليات مختلفة في بطولات العالم وأكثر من عشر ميداليات أفريقية ما بين بطولات أفريقيا ودورات الألعاب.

ويقول بطل إفريقيا للشطرنج وصاحب الأكاديمية أحمد عدلي: "ياسمين تاريخها الرياضي مشرف لبلدنا، استطاعت تحقيق الكثير من البطولات لمصر وهو أمر نفتخر به، وروح البطولة لديها هو جزء مما نريد نقله لشبابنا".

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وأضاف: "الاتجاهات الحديثة في الشطرنج تؤكد أنه للحفاظ على لياقتك الذهنية طوال المباراة التي تستمر لأربع وخمس ساعات وليكون عقلك في قمة لياقته، يجب أن تحافظ كذلك على لياقتك البدنية، ولذلك فقررنا اعتماد الاتجاه الحديث والاستعانة بخدمات ياسمين".

وعن ياسمين حمدي قال: "هي قادرة على تقديم ذلك للأكاديمية ونقل روح البطولة للشباب. أعرفها منذ فترة طويلة شخصيا لديها الكثير من العزيمة والإصرار، دائما ما ترغب في تحقيق البطولات وعلى استعداد للتضحية بأي شيء من أجل تحقيق ذلك، وقادرة على تخطي الأزمات نفسيا، لديها روح البطل وأعتقد أنها تستطيع نقل ذلك لشبابنا".

وكانت أكاديمية عدلي للشطرنج قد أعلنت عن اتفاقها مع ياسمين حمدي لتولي التدريب البدني للاعبي الأكاديمية مرتين أسبوعيا في فرع الأكاديمية الرئيسي بمدينة نصر ولمدة ساعة، بعد مجهود ذهني طويل أمام رقعة الشطرنج.

كاراتيه شطرنج ياسمين حمدي
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