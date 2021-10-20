مباشر دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (0) - (1) أتالانتا.. بنفيكا يواجه بايرن
الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 20:42
كتب : FilGoal
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المجموعة السادسة
مانشستر يونايتد X أتالانتا
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ق15: جوووول أووول لأتالانتا عن طريق ماريو باساليتش.
انطلاق المباراة.
يانج بويز X فياريال
ق6: جووول أول لفياريال عن طريق يريمي بينو.
انطلاق المباراة.
المجموعة الخامسة
بنفيكا X بايرن ميونيخ
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انطلاق المباراة.