مباشر دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (0) - (1) أتالانتا.. بنفيكا يواجه بايرن

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة السادسة

مانشستر يونايتد X أتالانتا

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ق15: جوووول أووول لأتالانتا عن طريق ماريو باساليتش.

انطلاق المباراة.

يانج بويز X فياريال

ق6: جووول أول لفياريال عن طريق يريمي بينو.

انطلاق المباراة.

المجموعة الخامسة

بنفيكا X بايرن ميونيخ

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ أتالانتا بنفيكا دوري أبطال أوروبا
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