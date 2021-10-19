اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي بعد انتهاء مهتمها: "لم نترك النادي في وقت صعب"

أعلنت اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي انتهاء عملها بالنادي مع انتهاء عمل مجلس الإدارة الحالي في 31 أكتوبر الحالي وهو موعد انتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في مؤتمر صحفي عُقد اليوم: "جئنا في ظروف صعبة ولكن صبر ودعم جمهور الإسماعيلي كان سببا في تخطى هذه المرحلة بالرغم من النتائج السلبية".

وتابع "احسنت اللجنة اختيار إيهاب جلال لتولى الإدارة الفنية في الدور الثاني من الموسم المنقض لأنه ليس بغريب على الإسماعيلي وتعهدنا على الهدوء لتصحيح المسار والثقة كانت سببا في انطلاقة الدور الثاني".

ووجه الشكر لمحمود عثمان رئيس شرف النادي الإسماعيلي قائلا: "ساند اللجنة من أول لحظة وكانت البداية بإزالة الضغوط على اللاعبين بجانب صفقات يناير الماضي التي انسجمت سريعا لأنهم حصلوا على جانب كبير من التقدير".

وأوضح أبو جريشة الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى الإسماعيلي "على رأسها بيع النجوم بجانب فرصة الناشئين تكون صعبة جدا بالإضافة إلى النواحي المالية التي أثرت بشكل كبيرة على الأندية الشعبية بصفة عامة".

وشدد "اللجنة لم تترك النادي في وقت صعب لأن هناك جهاز فني محترم ولاعبين متميزين بجانب مجلس إدارة جديد سيكون لديه أفكارهم الخاصة ولن نبعد عن الإسماعيلي".

وعن أزمة اللعب أمام الأهلي في بداية الدوري خارج الإسماعيلية: "لقد طالبت من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بوضع أسس للمسابقة وتطبيق مبدأ المنافسة باللعب الأهلي في الإسماعيلية وأرسلنا فاكسا بذلك".

وقال عماد سليمان المشرف العام على الفريق وعضو اللجنة الفنية: "سعيد بتلك الفترة وأشكر الله على توفيقه في كل قراراتنا الإيجابية خاصة على أبو جريشة ومدحت الورداني بجانب دعم محمود عثمان وأحمد عثمان واللاعبون الذين قدرّوا قيمة الإسماعيلي وجماهير الدراويش التي كانت داعمة لتخطى تلك الأزمة وانجاح مهمتنا".

ويستهل الدراويش مشوارهم في الدوري بملاقاة الأهلي في الـ27 من شهر أكتوبر الجاري.