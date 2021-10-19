مباشر ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (0)-(0) بروج.. بيشكتاش (1)-(2) لشبونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الساعة السابعة إلا الربع في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على كلوب بروج البلجيكي، بينما يلتقي بيشكتاش بطل تركيا مع سبورتنج لشبونة بطل البرتغال.

مانشستر سيتي × كلوب بروج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا

ق14 إلغاء هدفين متتاليين لسيتي الأول بسبب مخالفة والأخر للتسلل

بداية المباراة

**

بيشكتاش × سبورتنج لشبونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا

ق27 جوووول كواتيس يتقدم للشبونة من جديد

ق24 جوووول لارين والتعادل

ق15 جووول كواتيس يتقدم لسبورتنج لشبونة

بداية المباراة بعد قليل