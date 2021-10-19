مران الأهلي - انتظام أفشة في التدريبات.. وفقرات بدنية منفردة لمتولي

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

أفشة - بيرسي تاو

انتظم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان أفشة قد حصل على راحة من التدريبات الجماعية وغاب عن مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك لعقد قرانه.

ويستعد أفشة لخوض مباراة الإياب أمام الحرس الوطني بطل النيجر والمقرر له يوم السبت المقبل وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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وخاض الفريق تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية ضمن البرنامج التدريبي.

وأدى محمود متولي تدريبات بدنية منفردة ضمن البرنامج العلاجي قبل عودته للتدريبات الجماعية.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة.

وأدى الثلاثي تدريبات على الكرات العرضية وسرعة رد الفعل والتصويب من مسافات مختلفة.

الأهلي أفشة الحرس الوطني
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