أحمد سامي: إن اضطر سموحة قد يستعين بحكم أجنبي.. ومتفائل برابطة الأندية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أحمد سامي

قال أحمد سامي المدير الفني لسموحة إن ناديه قد يستعين بحكم أجنبي خلال الموسم المقبل من الدوري إن اضطر.

ويحق لكل ناد طلب قدوم حكام أجانب لخمس مباريات فقط طوال الموسم.

وقال أحمد سامي لإذاعة "الشباب والرياضة" اليوم الثلاثاء: "5 حكام أجانب في الموسم لكل فريق؟ أمر جيد، من يتضرر يدفع ويستعين بحكم أجنبي محايد، لا يتأثر بالضغط".

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وواصل "إذا اضطررنا، من الممكن الاستعانة بحكم أجنبي".

وأكمل "متفائل بوجود رابطة المحترفين، تريد تغيير شكل الدوري وإضافة لمسة وقوة وجودة على المسابقة، وعدم النظر للألوان في إقرار العقوبات، إذا زاد العدل سترتفع معه المنافسة بشأن التأجيلات ومواعيد المباريات، لابد أن يحصل كل فريق على حقه بالتساوي".

وعن بداية الموسم قال: "البداية ديربي قوي ضد الاتحاد السكندري بمديره الفني المميز حسام حسن".

وأضاف "المستويات متقاربة، وكل المباريات صعبة، لم تعد هناك الفوارق الكبيرة بين قدرات اللاعبين، مما يجعل المنافسة أقوى".

وتابع أحمد سامي "كل الفرق عملت تغييرات وتدعيمات، لذا الشكل العام لها غير معروف، باستثناء الأهلي والزمالك وبيراميدز، احتفظوا بأكبر قدر من القوام الرئيسي".

وأردف "أغلب الفرق تغير شكلها بعودة المعارين وخلافه، والمباريات الودية ليست مقياسا، لذا نستكشف المنافسين مجددا".

وأكمل "الدوري مثل كل سنة، ولكن الناس تميل للتضخيم، دوري الموسم الماضي كان صعبا لأنه مضغوط، كذلك الموسم الجاري ولكن مع الفارق أن هناك فترات توقف عديدة".

وعن عودة الجماهير قال: "بالطبع أتمنى عودة الجماهير، فهو حافز للفريق، أهم شيء إرساء العدل، مطمئن في وجود الفيديو وأثق في الحكام، ولكن يبقى الأهم عامل الاستمرارية".

وأتم "تقنية الفيديو ساعدت الحكام كثيرا، بدونها تشعر أن هناك مشكلة ستحدث".

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