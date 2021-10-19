خبر في الجول – الأهلي ينتظر الرد على طلبه بحضور 15 ألف مشجع أمام الحرس الوطني

ينتظر الأهلي الحصول على رد على طلبه بحضور 15 ألف متفرج للقاء الفريق المقبل ضد الحرس الوطني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أرسل طلبا لاتحاد الكرة يخاطب من خلاله الجهات المعنية بحضور 15 ألف متفرج للقاء الفريق المقبل.

كما خاطب الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يبلغه فيه احتمالية حضور الجماهير للمباراة في انتظار الحصول على الموافقات الخاصة بذلك الأمر.

ويستضيف الأهلي منافسه الحرس الوطني السبت المقبل في ملعب الأهلي WE السلام في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في النيجر انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.