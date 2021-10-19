أندية الدوري المصري – مصر للمقاصة أم هويدي؟ من أجل عدم توقف مصنع المواهب

في عام 2010 صعد مصر للمقاصة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه ومعه بدأت رحلة مثيرة للفريق الفيومي لم تكن فقط على المستوى المحلي بل قاريا.

ولكن تلك الرحلة تعثرت كثيرا في الموسم الماضي في وقت ما وصل النادي أنه كان أحد المهددين بالهبوط لكنه في النهاية نجا.

وتلك لم تكن الأزمة الوحيدة بل عانى الفريق من أزمة مالية طاحنة أدت لشكوى لاعبين ضده لعدم حصولهم على مستحقاتهم.

في النهاية نجا النادي من تلك الأزمة وتم حلها وانتهت رعاية مصر للمقاصة له ورحل مجلس الإدارة وعاد الاسم القديم.. نادي هويدي.

مصر للمقاصة أم هويدي؟

عندما أنشئ النادي في عام 1988 كان تحت اسم هويدي وانتقل إلى الفراعنة ثم الاسم الذي اشتهر به للجميع مصر للمقاصة.

واعتمد مجلس الإدارة الجديد للنادي اسم هويدي والشعار الجديد له استعدادا للموسم الجديد وطالبوا بالجميع بنشر أخباره باسمه الجديد.

لكن في قرعة الدوري ظهر النادي باسمه القديم، مصر للمقاصة.

وصرح المسؤولون عن النادي أن سبب تأخر ظهور اسمه الجديد هو استكمال بعض الأوراق اللازمة لإشهار الاسم.

وبناء عليه فإنه من المنتظر أن نرى النادي في مباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري ضد بيراميدز باسمه الحالي، مصر للمقاصة.

الموسم الماضي

أنهى مصر للمقاصة الموسم الماضي في المركز الـ13 بعدما حصد 38 نقطة بالتساوي مع الجونة والإسماعيلي.

ابتعد الفريق عن مراكز الهبوط بفارق ثماني نقاط فقط.

مصنع المواهب

حسين الشحات وأحمد الشيخ وإيريك تراوري وباولين فوافي على سبيل المثال لا الحصر، رباعي تألق في مصر للمقاصة وانتقل للأهلي وبيراميدز على التوالي، فيما بقى الأخير في صفوف النادي وانتقل معارا وعاد إليه مجددا.

وعلى رأس القائمة يتربع مدرب الفريق التاريخي، إيهاب جلال الذي قاده لإنجازات رائعة.

كل هؤلاء ساهموا يوما ما في احتلال مصر للمقاصة وصافة جدول ترتيب الدوري وقيادته للتأهل للمشاركة لأول مرة في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا.

هذا بالإضافة لمشاركته في الكونفدرالية في وقت سابق.

أما أبرز إنجاز حققه مصر للمقاصة في كأس مصر فكان التأهل لربع النهائي أربع مرات.

والآن يطمح مصر للمقاصة أو هويدي ألا يتوقف مصنع المواهب وأن يعود للواجهة بلاعبين جدد وبتجربة جديدة مع مدرب شاب يُمني النادي نفسه أن يكرر إنجازات إيهاب جلال.

المدرب.. تامر مصطفى

قاد تامر مصطفى فريق كوكاكولا "فيوتشر حاليا" للصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

بدأ فترة الإعداد مع الفريق لكن فجأة ومع قدوم شهر سبتمبر تحول كل شيء بشكل مفاجئ، شركة فيوتشر للاستثمار الرياضي تستحوذ على نادي كوكاكولا.

ومثلما يحدث في أغلب المرات التي يُباع فيها النادي ويستحوذ عليه يرحل الجهاز الفني، ورحل تامر مصطفى بالفعل عن فيوتشر.

ولكن قرر مصر للمقاصة انتداب المدرب الشاب لقيادته للموسم المقبل.

مهاجم كوكاكولا السابق والإنتاج الحربي الحالي رضا الويشي تحدث لـFilGoal.com عن تامر مصطفى قائلا: "تامر مصطفى مدرب كبير وسيكون له شأن كبير أشبهه بإيهاب جلال فهو لديه طموحات كبيرة".

وأكمل "هو مدرب هجومي يميل للضغط على المنافس سواء كان قويا أو ضعيفا وهذا ما كنا نفعله في الدرجة الثانية، ربما فقط أمام الأهلي والزمالك يكون لديه بعض التحفظ الدفاعي".

وعن طريق لعب تامر مصطفى المفضلة قال: "4-3-3 وفي بعض المباريات يعتمد على مهاجم الصندوق ومباريات يعتمد على الثلاثي الهجومي".

وأكمل رضا الويشي "أتوقع له مستقبل كبير في عالم التدريب وليس مجاملة له فقد تولى الفريق في المركز الأخير وصعد معنا للدوري الممتاز".

وأتم "سينجح مع المقاصة وربما يتخطى إنجازات ايهاب جلال".

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سوق الانتقالات

ومن أجل تكرار إنجازات إيهاب جلال أبرم مصر للمقاصة العديد من الصفقات وبالتحديد 13 صفقة منهم لاعبي كوكاكولا السابقين أملا في انفجار اللاعبين غير المعروفين للجميع.

ولما لا ربما ينجح تامر مصطفى في تكرار إنجازات إيهاب جلال ويصنع فريقا قويا بلاعبين لم يكونوا معروفين من قبل.

وجاءت صفقات مصر للمقاصة كالتالي:

عبد الرحمن زين وأحمد منعم وعلي فتحي ومحمود عادل وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى ومحمود حمد ومحمد مجدي ومحمد الضرف وحسام عبد الواحد وكريم عبد النبي وإريك سيرجي وجون أفيري.

المركز المتوقع

تجربة جديدة لمدرب يخوض ثاني تجاربه في الدوري بعد واحدة مؤقتة مع المنيا قبل عدة سنوات وفريق يبدأ من الصفر ربما يكون التكهن بصعوبة بقائه.

لكن تواجد بعض من مسؤولي النادي في إدارة مصر للمقاصة سابقا مع خبراتهم وخبرات بعض اللاعبين المتواجدين من قبل سوف تسهل المهمة.

وبناء على ذلك فإن المركز المتوقع لمصر للمقاصة سيكون من الثامن للـ13.