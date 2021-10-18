مؤتمر بيولي: هذا موقف إبراهيموفيتش وبن ناصر ضد بورتو.. وسبب الخسارة أمام أتليتكو وليفربول

كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن موقف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق من المشاركة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ميلان مع بورتو غدا الثلاثاء على ملعب دراجاو ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نواجه خصما قويا ومتماسكا، ولديه لاعبين سريعين ومدرب جيد، ستكون المباراة نموذجية بالنسبة للمباريات عالية المستوى".

واستمر "قد تكون المباراتان أمام بورتو حاسمتان للنتيجة النهائية في المجموعة".

وتابع "سأجري بعض التغييرات في الفريق، بن ناصر في حالة جيدة وجاهز للمباراة، وإبراهيموفيتش تحسن ولكنه ليس في وضع يسمح له باللعب منذ الدقيقة الأولى".

وأكمل "هو وبيبي مدافع بورتو لاعبان قويان بدنيا، إبرا بخير ولكن من المهم جدا أن يكون في حالة جيدة وهو مستعد للتنافس مع أي لاعب".

وأضاف "نحن نفتقد للأشياء التي تجلعنا رائعين مرة أخرى، الفريق على الطريق الصحيح ولكن لايزال لدينا العديد من الخطوات للتغلب عليها".

وأتم "يجب أن نكون في قمة تركيزنا في جميع المواقف، دفعنا ثمنا باهظا مقابل كل خطأ نحن بحاجة إلى الاهتمام بشكل كامل، وخسرنا أول مباراتين بسبب لحظات من الإهمال".

ويحتل ميلان المركز الرابع والأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط وبفارق نقطة واحدة عن بورتو صاحب المركز الثالث.