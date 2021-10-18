من الناحية المادية.. ماذا يعني فشل برشلونة في التأهل إلى إقصائيات دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 19:40

كتب : أحمد أباظة

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن حجم الخسائر المحتملة من فشل برشلونة في حجز مقعده بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الأداء المخيب في أول جولتين من المسابقة.

وخسر برشلونة على يد بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة في كامب نو، قبل أن يخسر بنفس النتيجة على يد مضيفه بنفيكا البرتغالي، ليعقد موقفه قبل مواجهة دينامو كييف الأوكراني، التي لا يملك فيها بديلا عن الفوز.

وقال إدوارد روميو نائب رئيس برشلونة للشئون الاقتصادية في حديثه مع راديو كتالونيا: "ميزانيتنا تنتظر تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

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بناء على ذلك، الفشل في التأهل إلى دور الـ16 سيحرم برشلونة من مكافأة التأهل البالغة 9.6 مليون يورو، بينما الفشل في الوصول إلى ربع النهائي بعد ذلك سيكلف النادي خسارة 10.6 مليون يورو.

مجموع الخسائر الناتجة عن عدم تحقيق الهدف الذي حدده نائب الرئيس يبلغ 20.2 مليون يورو، ما يعني أنه إذا حصل برشلونة على المركز الثالث وذهب إلى الدوري الأوروبي، سيصل مجموع الخسائر إلى 17.2 مليون يورو إذا بلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي..

يأتي ذلك بالنظر إلى مكافآت المسابقة الأقل، إذ سيحصل برشلونة على 1.2 مليون يورو بتأهله لدور الـ16، ثم 1.8 مليون يورو إذا تأهل لربع نهائي المسابقة. حتى التتويج باللقب يساوي 14.5 مليون يورو، وهو بحد ذاته أقل مما سيحصده الفريق الكتالوني إذا بلغ ربع نهائي دوري الأبطال.

برشلونة دوري أبطال أوروبا دينامو كييف
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