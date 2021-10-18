ضيوف: أرشح ميسي للكرة الذهبية.. غياب ميندي ووجود "الإيطالي" فضيحة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 13:05

كتب : أحمد أباظة

الحاج ضيوف

أبدى الحاج ضيوف أسطورة الكرة الإفريقية ونجم السنغال السابق اعتقاده أن مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي تعرض للظلم باستبعاده من قائمة المرشحين للكرة الذهبية.

أندي ديلور

النادي : نيس

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة
تشيلسي

وقال ضيوف في تصريحات نقلتها "بي إن سبورتس": "إنه أفضل حارس مرمى في العالم وهو ليس ضمن قائمة الكرة الذهبية بينما يتواجد الحارس الإيطالي بهذه القائمة. هذه فضيحة".

ويرمي ضيوف إلى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان السابق الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف العام الجاري، والذي توج مع منتخب إيطاليا بلقب اليورو.

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وأضاف "إذا تغير تشيلسي فهذا بفضل شخصين: توماس توخيل وإدوارد ميندي".

وعن اختياره للفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام قال ضيوف: "ليونيل ميسي. إنه يظهر لك كيف يمكن لشخص أن يسيّر ناديا مثل برشلونة لسنوات. اليوم رحل ويمكن رؤية مدى تضرر النادي. أعتقد أنه أفضل لاعب في التاريخ".

وعن أزمة أندي ديلور الذي رفض الانضمام لمنتخب الجزائر بسبب اشتراطات ناديه نيس الفرنسي قال السنغالي: "لدي رسالة إلى أندي ديلور: يمكنهم التوقف، هذا قراره، ولكن مع فريق لامع كهذا، هذا ليس عاديا".

وتابع "منتخب الجزائر يملك مجموعة مذهلة يمكنها الذهاب بعيدا في كأس الأمم الإفريقية، وبالنسبة لي المنتخب يعتبر شيئا مقدسا. يجب علينا أن نمنح منتخبنا أكثر حتى مما نمنح إلى أنديتنا، لأنك حين تعتزل الكرة وتعود إلى ديارك ستصبح أسطورة مدى الحياة".

وتواجد ضيوف في الكاميرون على هامش احتفالية لعرض البنية التحتية لاستضافة كأس الأمم، وهو ما علق عليه قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بالملاعب وملاعب التدريب والمستشفيات، الكاميرون جاهزة".

يذكر أن ضيوف فاز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية مرتين في مسيرته.

ميسي دوناروما ضيوف ميندي ديلور
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