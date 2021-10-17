صلاح وفاردي على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 22:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب نهاية الجولة الثامنة من المنافسات والتي شهدت تشارك محمد صلاح مع جيمي فاردي في الصدارة.

بدأ ثنائي ليفربول وليستر سيتي الابتعاد عن البقية مع مواصلتهما التسجيل مجددا ليصلا لسبعة أهداف وسط عدم مايكل أنطونيو وبرونو فيرنانديز بينما ارتقى ساديو ماني للوصافة بالمشاركة مع الثنائي.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 حتى الآن

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محمد صلاح - ليفربول - 7 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 7 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 5 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 5 أهداف

روبيرتو فيرمنيو - ليفربول - 4 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 4 أهداف

إسماعيل سار - واتفورد - 4 أهداف

نيل موباي - برايتون - 4 أهداف

أندروس تاونسيند - 3 أهداف

روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 3 أهداف

سعيد بن رحمة - وست هام يونايتد - 3 أهداف

ديميراي جراي - إيفرتون - 3 أهداف

دومينيك كالفرت لوين - إيفرتون - 3 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 3 أهداف

ديوجو جوتا - ليفربول - 3 أهداف

كالوم ويلسون - نيوكاسل - 3 أهداف

داني إنجز - أستون فيلا - 3 أهداف

محمد صلاح ليفربول جيمي فاردي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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