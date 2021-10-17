وزير الرياضة يستقبل حسن مصطفى لتهنئته على فوزه بانتخابات رئيس الاتحاد الدولي لليد للدورة السادسة

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بديوان عام الوزارة، حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، وذلك لتهنئته بعد فوزه بالتزكية فى الانتخابات بمنصب الرئيس، ليقود الاتحاد الدولي للدورة السادسة على التوالي.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لـ حسن مصطفي، مشيراً أنه يُعد أيقونة ورمزًا كبيرًا للرياضة المصرية، ونعتز لإدارته رياضة كرة اليد على المستوى العالمي، وهو ما عبرت عنه ثقة منظومة كرة اليد العالمية في قيادته للاتحاد الدولي لليد للمرة السادسة علي التوالي بفضل قيادة ورعاية ودعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناؤه في مختلف المحافل الدولية.

وأشار أشرف صبحي إلي أن حسن مصطفى، فخر كبير للرياضة المصرية، ومصدر من مصادر القوى الناعمة، كما أنه خير سفير للرياضة المصرية، وصاحب فضل كبير على تطور اللعبة، على مستوى العالم، بشكل عام، وفى مصر بشكل خاص ،ونتائج جميع المنتخبات المصرية من شباب وناشئين وكبار خير دليل، وكان آخرها حصول منتخب مصر لكرة اليد على المركز الرابع فى أولمبياد طوكيو 2020 .

من جانبه، وجه حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، الشكر والتقدير والامتنان للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من دعم لكافة أبناؤه في مختلف المجالات، وهو ما وضح جلياً في نجاح أبناءها علي المستوي الدولي.

وفاز حسن مصطفى، برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد، للدورة السادسة على التوالي، بالتزكية رسميًا، وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد، غلق باب الترشح للانتخابات، والتى لم تشهد تقدم أى فرد، على منصب الرئيس، سوى حسن مصطفى، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة فى نوفمبر المقبل، ليبقى فى منصبه رسميًا بالتزكية.