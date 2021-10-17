مباشر في إسبانيا - برشلونة (1)-(1) فالنسيا.. ضغط من أصحاب الأرض

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

يستضيف برشلونة فريق فالنسيا ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات بينما فالنسيا في المركز الثامن بنفس الرصيد من ثماني مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق13 جووووول فاتي يتعادل بتسديدة رائعة

ق10 جايا ينقذ التعادل من على خط المرمى

ق5 جووووول جايا يسدد صاروخية على يمين تير شتيجن

ق1 فاتي يهدر الأول بتسديدة أولى على المرمى

انطلاق المباراة

مباشر الدوري الإسباني برشلونة الدوري الإسباني
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