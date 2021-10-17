مباشر في إسبانيا - برشلونة (1)-(1) فالنسيا.. ضغط من أصحاب الأرض

يستضيف برشلونة فريق فالنسيا ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات بينما فالنسيا في المركز الثامن بنفس الرصيد من ثماني مباريات.

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ق13 جووووول فاتي يتعادل بتسديدة رائعة

ق10 جايا ينقذ التعادل من على خط المرمى

ق5 جووووول جايا يسدد صاروخية على يمين تير شتيجن

ق1 فاتي يهدر الأول بتسديدة أولى على المرمى

انطلاق المباراة