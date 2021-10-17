أكاديمية احمد عدلي للشطرنج تعلن عن بطولتها المفتوحة الثانية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 17:13

كتب : FilGoal

أحمد عدلي - شطرنج

تنظم أكاديمية أحمد عدلي للشطرنج خلال شهر اكتوبر الحالي بطولتها المفتوحة الثانية، والمعتمدة من الاتحاد المصري للشطرنج والاتحاد الدولي للشطرنج.

البطولة تقام يومي الخميس والجمعة 21 و22 أكتوبر الجاري، من الساعة الخامسة مساءً للساعة العاشرة مساءً على مدار اليومين.

وتجري فعاليات البطولة بفرع الاكاديمية بمدينة نصر، والبطولة مفتوحة أمام من يرغب في المشاركة من لاعبي الأكاديمية ومن خارجها.

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يذكر أن أكاديمية أحمد عدلي للشطرنج لها خمسة فروع، الفرع الرئيسي بمدينة نصر.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أربعة فروع أخرى بمدينتي والشيخ زايد والشروق ودمياط الجديدة.

أكاديمية الشطرنج الشطرنج أحمد عدلي
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