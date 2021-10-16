مباشر في إنجلترا - برينتفورد (0) - (1) تشيلسي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 18:12

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - كانتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد وتشيلسي ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: هدف أول لتشيلسي عن طريق بن تشيلويل بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء

ق39: فرصة كادت أن تؤدي لهدف لتشيلسي ولكن عرضية تيمو فيرنر من داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع

ق32: بطاقة صفراء على سيرجي كانوس

ق21: هدف ملغي لتشيلسي بداعي التسلل عن طريق روميلو لوكاكو بعد تمريرة من تيمو فيرنر

ق20: أولى فرص المباراة الخطية لبرينتفورد من كرة ركنية تصل لمبيومو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم

ق18: إنذار على ماتيو كوفاسيتش

ق13: استئناف اللعب وأونيكا سيواصل تواجده مع برينتفورد

ق10: فرانك أونيكا يسقط مصابا بعد اصطدامه بلوفتيس تشيك

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء

الدوري الإنجليزي برينتفورد تشيلسي
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