مباشر في إنجلترا - برينتفورد (0) - (1) تشيلسي.. بداية الشوط الثاني
السبت، 16 أكتوبر 2021 - 18:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد وتشيلسي ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: هدف أول لتشيلسي عن طريق بن تشيلويل بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء
ق39: فرصة كادت أن تؤدي لهدف لتشيلسي ولكن عرضية تيمو فيرنر من داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع
ق32: بطاقة صفراء على سيرجي كانوس
ق21: هدف ملغي لتشيلسي بداعي التسلل عن طريق روميلو لوكاكو بعد تمريرة من تيمو فيرنر
ق20: أولى فرص المباراة الخطية لبرينتفورد من كرة ركنية تصل لمبيومو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم
ق18: إنذار على ماتيو كوفاسيتش
ق13: استئناف اللعب وأونيكا سيواصل تواجده مع برينتفورد
ق10: فرانك أونيكا يسقط مصابا بعد اصطدامه بلوفتيس تشيك
بداية المباراة
تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء