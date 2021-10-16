تشكيل تشيلسي - لوكاكو يقود البلوز وجيمس يعود على مقاعد البدلاء

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد في ختام منافسات سبت الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد المباراة غياب أنطونيو روديجر بسبب تعرضه لإصابة في الظهر مع منتخب ألمانيا، وتياجو سيلفا العائد متأخرا من مباريات تصفيات كأس العالم مع البرازيل، مع استمرار غياب كريستيان بوليسيتش بسبب إصابة في الكاحل.

يغيب أيضا المغربي حكيم زياش بسبب آلام في الرأس، فيما تعافى روميلو لوكاكو من الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب بلجيكا ليظهر في التشكيل الأساسي.

أخيرا عاد ريس جيمس من إصابة الكاحل التي تعرض لها قبل التوقف الدولي، ولكنه على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفو شالوبا - أندرياس كريستنسن – مالانج سار

خط الوسط: سيزار أزبيليكويتا – روبن لوفتس تشيك – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش - بن تشيلويل

خط الهجوم: تيمو فيرنر – روميلو لوكاكو

ويحتل تشيلسي المركز الثالث مؤقتا بـ16 نقطة، إذ يمكنه استعادة الصدارة بالفوز، والتي يملكها حاليا ليفربول بـ18 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن بـ12 نقطة.