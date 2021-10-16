مباشر دوري أبطال إفريقيا – جيندارميري (0)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والحرس الوطني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 18 جووول أووول علي معلول يسجل رجلة الجزاء بنجاح .

في الدقيقة 19 🔥💥 علي معلول يفتتح أهداف النادي الأهلي في اللقاء عن طريق ضربة جزاء #ستاد_مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/3hmeowOLMp — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 16, 2021

ق. 16 ركلة جزاااء للأهلي بعد عرقلة من الحارس على قدم محمد شريف.

ق. 14 رأسية من أليو ديانج في يد الحارس.

بداية المباراة