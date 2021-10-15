مواعيد مباريات الجمعة 15 أكتوبر 2021.. انطلاق دور الـ32 لـ دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

ينطلق اليوم الجمعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويلعب أمازولو الجنوب إفريقي ضد ضيفه مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء.

وفي الدوري الفرنسي يستضيف باريس سان جيرمان فريق أنجيه (9 مساء - beIN Premium 1).

أخبار متعلقة
أندية الدوري المصري - البنك الأهلي.. مميكن حوار – بارتوميو: كورونا سبب وضع برشلونة الحالي.. رحيل ميسي كارثة وهذا ما حدث مع كوتينيو ونيمار عبد الحفيظ: مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة.. نريد بداية قوية لأبطال إفريقيا تصفيات المونديال - البرازيل تدهس أوروجواي.. وتشيلي تضرب فنزويلا بثلاثية

وتبدأ في الثانية والنصف عصرا مباريات الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

ويستضيف الداخلية فريق الإنتاج الحربي في لقاء تبثه قناة نايل سبورت.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم بالضغط هنا

دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا انتهت أبطال إفريقيا - سطيف (2)-(2) الأهلي.. الأحمر إلى النهائي تشكيل وفاق سطيف - جابو يقود الهجوم أمام الأهلي غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى مدرب الوداد: لو لعب بترو أمام الأهلي لتأهل بسهولة.. ونحن الأفضل جماعيا في إفريقيا موعد عودة بعثة الأهلي بعد مواجهة وفاق سطيف سيد عبد الحفيظ: رباعية الذهاب صفحة مطوية.. نواجه وفاق سطيف صاحب الدوافع أمام جماهيره
أخر الأخبار
فان دايك: لدينا الحارس الأفضل في العالم.. وهذا سبب استبدالي أمام تشيلسي 52 ثاتيه | أوروبا
النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي 13 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح يؤكد جاهزيته لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 28 دقيقة | أوروبا
تقارير: بوجبا يسافر إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس 28 دقيقة | ميركاتو
هندرسون: الفوز في ويمبلي لا يصدق.. وأمامنا ثلاثة نهائيات متبقية 59 دقيقة | أوروبا
تسيميكاس: طلبت تسديد الركلة السابعة.. وعلينا أن ننسى هذا اللقب صباح الغد ساعة | أوروبا
لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة