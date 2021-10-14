بيدري مستمر مع برشلونة حتى 2026.. شرط جزائي مليار يورو

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

بيدري بقميص برشلونة

أعلن نادي برشلونة يوم الخميس توصله لاتفاق لتجديد تعاقد لاعبه الشاب بيدري حتى صيف 2026.

بيدري

النادي : برشلونة

وكشف النادي الكتالوني أن الشرط الجزائي في عقد لاعب الوسط سيكون مقابل مليار يورو.

سيقوم اللاعب بالتوقيع على العقود الجديدة ظهر الجمعة ثم يظهر في مؤتمر صحفي ينظمه النادي.

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بيدري (18 عاما) انضم من لاس بالماس إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.

وشارك بيدري الموسم الماضي مع برشلونة في 52 مباراة سجل خلالها 4 وصنع 6.

وارتدى بيدري قميص منتخب إسبانيا لأول مرة في مارس 2021 ومنذ ذلك الحين تحت قيادة لويس إنريكي شارك في 10 مباريات دولية منها 6 في يورو 2020.

وتواجد مع منتخب إسبانيا الأولمبي الذي حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيف الماضي.

الموسم الجاري خاض بيدري 4 مباريات بقميص برشلونة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

برشلونة بيدري
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