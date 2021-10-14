أزمة دفاعية تضرب ريال مدريد.. شكوك حول لحاق ألابا بالكلاسيكو

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 12:42

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

ضربة أخرى تلقاها ريال مدريد من فترة التوقف الدولي، حين عاد مدافعه ديفيد ألابا مصابا من معسكر المنتخب النمساوي.

وتعرض دفاع ريال مدريد لضربة قوية باحتمالية غياب إيدير ميليتاو مدافع الفريق عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة آس أن ألابا أصيب بكدمة قوية في الركبة تجعل حظوظه في اللحاق بمباراة الفريق ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع ضعيفة.

أخبار متعلقة
برشلونة يعلن إصابة أراوخو نجم ليدز السابق: أداما تراوري يمكنه التألق مع ليفربول مثل صلاح وماني آس: ميليتاو فرصه ضعيفة للحاق بالكلاسيكو محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر من رابطة اللاعبين المحترفين

كما تحوم الشكوك حول لحاق النجم النمساوي بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الأسبوع التالي.

وكان ميليتاو قد تعرض لإصابة استبدل على أثرها خلال مواجهة منتخب بلاده البرازيل لفريق كولومبيا فجر الإثنين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن فرص لحاق ميليتاو بمواجهة الكلاسيكو ضئيلة للغاية.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى اقتراب مشاركة ناتشو.

ولم تكشف أي تقارير صحفية أو رسمية مدة الغياب المتوقعة لميليتاو عن ريال مدريد.

ويواجه ريال مدريد فريق شاختار مساء الثلاثاء ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بينما مواجهة الكلاسيكو المرتقبة فستقام يوم الأحد 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وحجز ميليتاو مقعده بشكل أساسي بعد رحيل سيرجيو راموس عن الفريق وشارك في المباريات الثمانية للنادي الملكي في الدوري الإسباني بالإضافة لمباراتي دوري الأبطال.

ريال مدريد برشلونة ديفيد ألابا الكلاسيكو
نرشح لكم
ديمبيلي يلمح للاستمرار في برشلونة إقرار الرافعات الاقتصادية.. برشلونة يوافق على بيع 49.9% من شركته و25% من حقوق البث لا ليجا ترد على اتهامات بيريز: لم نضغط على برشلونة وجوان لابورتا من أجل اتفاق CVC حوار مطول – بيريز: مبابي لم يعد نفس الشخص الذي أردناه.. رئيس فرنسا ضغط عليه حوار مطول.. ميليتاو يتحدث عن أسوأ لحظاته مع ريال مدريد وعلاقته الأسرية مع ألابا مسيرة مبهرة لـ داني ألفيش مع برشلونة داني ألفيش يرحل عن برشلونة: أنا أسد سعيد ومجنون برشلونة يتعاقد مع موهبة شابة جديدة
أخر الأخبار
فاران: متحمسون للتعرف على المدرب الجديد.. ويجب أن نستعد بقوة لبداية الموسم دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل باولو سوزا لـ في الجول: الأهلي؟ لا يوجد مفاوضات بيننا 9 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على موقف لاعبين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في قمة الأهلي والزمالك 30 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف – موقف معلول وتاو ومتولي من القمة.. وفرص مشاركة ديانج وعبد المنعم 36 دقيقة | الكرة المصرية
ديمبيلي يلمح للاستمرار في برشلونة 52 دقيقة | الدوري الإسباني
رسالة من رئيس جالاتا سراي لـ مصطفى محمد بسبب رغبته في الرحيل ساعة | المحترفون
ليوناردو يكشف عن أهم لحظتين له مع سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
موناكو ينهي رحلى فابريجاس بعد 3 سنوات ونصف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني