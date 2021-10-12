ملف قرعة الدوري - عودة الجماهير وبداية قوية للأهلي والزمالك.. وموعد القمة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة الدوري المصري لموسم 2021-2022.

وتنطلق القرعة في تمام الثالثة مساء.

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نهاية مراسم القرعة.

الزمالك وبيراميدز سيلتقيان في الجولة 11.

الأهلي وبيراميدز سيلتقيان في الجولة الثامنة.

ستقام قمة الدوري بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة.

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش.

غزل المحلة ضد المصري.

الزمالك ضد إنبي.

الإسماعيلي ضد الأهلي.

فيوتشر ضد فاركو.

بيراميدز ضد مصر للمقاصة.

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا.

سموحة ضد الاتحاد السكندري.

المقاولون ضد إيسترن كومباني في الجولة الأولى.

عامر حسين: من الآن وحتى شهر يوليو كل الأشهر بها ارتباطات دولية وقارية وشهر يوليو وأغسطس ليس بهما أي شيء وسيكون ضغط المباريات كبيرا خلالهما.

عامر حسين: موعد كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي لم يتحدد بعد لذا لم نستطع إصدار الجدول بشكل كامل، سنعلن اليوم عن ثماني جولات وبعد أمم إفريقيا نستطيع إصدار الجدول كاملا حتى نهاية الموسم.

عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات: هناك توقفات دولية في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير ومارس والأندية هي التي صممت على شكل الدوري المعتاد، كل الفرق سوف تتساوى في الارتباطات الإفريقية وعدد أيام الراحة قبل المباريات.

أحمد دياب: لا توجد كرة بدون جمهور وكلنا نحلم بعودة الجمهور، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات سنختبر عودة الجمهور بحد أدنى 2000 مشجع في كل مباراة بواقع ألف لكل فريق.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: لأول مرة سنذيع مباريات الدوري المصري كاملا بتقنية الـHD وستتواجد 10 كاميرات في كل مباراة.

يبدأ الدوري في الـ25 من شهر أكتوبر الجاري وينتهي في 31 أغسطس 2022.

انطلاق مراسم القرعة.