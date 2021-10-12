الشيرنجيتو: لابورتا يرغب في التخلص من ثنائي برشلونة

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 13:25

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

يرغب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في التخلص من الثنائي صامويل أومتيتي وفيليبي كوتينيو خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

بحسب برنامج الشيرنجيتو، فإن صامويل أومتيتي ليس في حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان مع غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابة.

أومتيتي كان قريبا من العودة لناديه الأصلي ليون الصيف الماضي ولكنه طلب الحصول على باقي عقده من برشلونة قبل الرحيل حسب تأكيدات صحيفة سبورت.

أخبار متعلقة
سبورت: صناديق الاستثمار مستعدة لمساعدة برشلونة للتعاقد مع هالاند سبورت: نيوكاسل يستفسر من برشلونة عن إمكانية ضم لينجليه بلجيكا: نساند مارتينيز بنسبة 100% كوليبالي: من العار عدم ترشح ميندي للكرة الذهبية

كوتينيو قد تكون وجهته المقبلة الدوري الإنجليزي من جديد مع احتمالية وجود اهتمام من ليفربول واستفسار نيوكاسل عن اللاعب أيضا.

ولعب كوتينيو 6 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمجموع دقائق 251 دقيقة.

برشلونة يتواجد في المركز التاسع للدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

برشلونة الدوري الإسباني صامويل أومتيتي فيليبي كوتينيو
نرشح لكم
موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 22-23.. وإعلان جدول المباريات بيريز يوجه رسالة لـ تشواميني: هنا لا نستسلم أبدا تشواميني: ريال مدريد سيكون دائما هو الاختيار الأول.. وأخبرت الرئيس بأن يوسع غرفة الكؤوس تقرير: تشافي يصر على التعاقد مع كوندي بونو يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني هل سيبقى ليزامله؟ دي يونج يتمنى انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة وداعية مارسيلو بالدموع.. عن راؤول القدوة وفضل زوجته والمشكلة التي سيقع فيها ريال مدريد تقرير: برشلونة يتقدم في سباق التعاقد مع كوليبالي
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يفاوض روي فيتوريا.. وعقبة تعرقل إتمام الصفقة ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف – معايير اختيار مدرب الأهلي الجديد.. و3 أسماء مرشحين 2 ساعة | الكرة المصرية
دوناروما غاضبا بعد خماسية ألمانيا: متى فعلت هذا الخطأ أمام ريال مدريد.. انطلقوا إذا أردتم لومي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – اتحاد الكورة يفاوض كيروش ليتولى تدريب منتخب مصر 4 ساعة | منتخب مصر
فانتازي في الجول - تعرف على أبرز اللاعبين قبل بداية الجولة 22 من الدوري المصري 4 ساعة | الكرة المصرية
مدرب كوريا: مباراة مصر كانت مفيدة.. سجلنا 4 أهداف من مواقف مختلفة 4 ساعة | منتخب مصر
مانشيني: الخسارة من ألمانيا لن تمحي ما سبق في تطور إيطاليا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي: الخميس إعلان نتيجة عمل لجنة بحث الشكاوى والفساد.. وليس دورنا التعاقد مع مدرب المنتخب 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا