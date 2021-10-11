سبورت: يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع ديمبيلي

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 19:39

كتب : أحمد أباظة

عثمان ديمبيلي - برشلونة - إشبيلية - الدوري الإسباني

يملك مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبقية على عدد من الأندية المهتمة بضم عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وينتهي عقد الجناح الفرنسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتفيد الصحيفة الكتالونية أنه لا ينوي تجديد هذا العقد مع البلوجرانا.

يأتي ذلك لأن برشلونة لا يمكنه تقديم زيادة في الراتب للاعب، بل على العكس تشير بعض التقارير إلى عرضه التجديد براتب أقل.

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة يطارد ضالة الوسط بالمجان.. مستقبل سترلينج يتوقف على ديمبيلي موندو ديبورتيفو: برشلونة يمدد عقد ديمبيلي خلال أيام سبورت: برشلونة يستعد لتجديد تعاقد ديمبيلي

وتشير "سبورت" إلى أن أكتوبر سيكون شهرا حاسما بالنسبة لمستقبل جناح بوروسيا دورتموند السابق، حيث ينوي برشلونة التعجل في معرفة خطط ديمبيلي المستقبلية لبناء خططه على هذا الأساس.

ويتقدم مانشستر يونايتد هذا السباق، فوق عدد من الأندية المهتمة مثل الثنائي الإنجليزي تشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

يأتي ذلك في ظل وجود محادثات بين مانشستر يونايتد ومحيط اللاعب منذ 2020، حين حاول التعاقد معه على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

وعاد ديمبيلي لتدريبات برشلونة بانتظار خوضه لمباراته الأولى بقميص الفريق الكتالوني هذا الموسم.

يذكر أن الجناح الفرنسي انضم إلى برشلونة في صيف 2017 مقابل 135 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت سجل 18 هدفا وصنع 14 في 81 مشاركة مع الفريق.

ديمبيلي برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإسباني
نرشح لكم
باريس سان جيرمان: متمسكون بـ بوكيتينو.. ولم نخاطب زيدان سبورت: برشلونة يريد ضم مهاجم بازل السويسري لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم فلاهوفيتش ريناتو سانشيز يعلق على اهتمام أرسنال وميلان.. ويكشف سر انهيار انتقاله إلى برشلونة
أخر الأخبار
تشكيل الدوري - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. وسالم وزكي في هجوم المقاولون دقيقة | الدوري المصري
مدافع الأردن لـ في الجول: من الجيد أننا لم نقع في مجموعة مصر.. وصلاح فتح لنا الطريق لنحلم 17 دقيقة | كأس العرب 2021
باريس سان جيرمان: متمسكون بـ بوكيتينو.. ولم نخاطب زيدان 39 دقيقة | ميركاتو
حوار في الجول – ولد علي: فلسطين تواجه صعوبات لا تُصدق في القرن 21.. وأنا إسماعيلاوي 52 دقيقة | كأس العرب 2021
وائل جمعة لـ في الجول: كنا نعلم مسبقا أننا سنخوض إياب الدور الحاسم خارج أرضنا 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مدرب تونس المساعد لـ في الجول: منتخبنا مرشح لحصد كأس العرب.. وسنقيّم المحليين ساعة | كأس العرب 2021
بسبب السوبر وكأس العالم.. مصدر من كاف لـ في الجول: قد نؤخر بداية مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كأس العرب - نجم الإمارات السابق لـ في الجول: سنتأهل متصدرين.. والجزائر الأقرب للقب ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال