مباشر تصفيات المونديال - الجابون (0) (0) أنجولا.. بداية الشوط الثاني

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

منتخب الجابون

تابع مباشرة مباراة الجابون وأنجولا في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ترتيب المجموعة السادسة حاليا:

1- مصر - 7 نقاط

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2- ليبيا - 6 نقاط

3- أنجولا - 3 نقاط

4- الجابون - نقطة

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق23: محاولات هجومية من الجانبين لكن أخطر للجابون التي سددت مرتين بين القائمين والعارضة مقابل صفر لأنجولا

3:03 بداية المباراة

اللقاء ينطلق الساعة 3 مساء وتنقله قناة FIFA في يوتيوب للمشتركين فقط.

خسارة الجابون تعني فقدانها رسميا فرصة التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

نشبت أزمة فور وصول بعثة منتخب أنجولا إلى الجابون إذ قال حساب الاتحاد الأنجولي لكرة القدم في تويتر إن السلطات المحلية رفضت مغادرة البعثة للمطار بحجة عدم خضوعها للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضحت أن المسؤولين عن فحص أعضاء البعثة لم يظهروا في المطار.

الجابون أنجولا تصفيات كأس العالم
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