محمود شبانة يكشف سبب فشل انتقاله للإسماعيلي.. ومحاولة الحصول على عروض عربية

كشف محمود شبانة لاعب الزمالك عن سبب فشل انتقاله للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الماضية.

محمود شبانة النادي : الزمالك الزمالك

وأيدت المحكمة الدولية عقوبة الزمالك بوقف القيد لمدة فترتين انتقاليتين، وهو سبب عدم قيد اللاعب في قائمة الزمالك خلال الموسم المقبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا متواجد في نادي الزمالك حتى يناير وبعد ذلك سأخرج على سبيل الإعارة في عقد ثلاثي".

"كنت قريبا من الانتقال للإسماعيلي قبل غلق باب القيد، عن طريق يحيي الكومي، وكان الاتفاق على حصول الزمالك على أموال مقابل الإعارة، ولكن الكلام تغير قبل غلق القيد بساعتين فلم نتمكن من إنهاء الصفقة".

"هناك حديث حول إمكانية خروجي للإعارة في أحد الدول العربية مثل ما حدث معه حمدي النقاز، ولكن لا شيء رسمي حتى الآن، ولو كان هناك عرض جيد سأكون سعيدا لأنني أود أن ألعب وأشارك في المباريات".

"أنا سعيد بوجودي داخل نادي الزمالك وبارتباط إسمي بالزمالك، ولكنني أحزن لأنني أتدرب مع علمي بأنني لن يكون لي دور مع الفريق ولكنني راض بالأمر الواقع".

"نحاول أن نحصل على استثناء من اتحاد الكرة من أجلي لانتقل لأحد الأندية في الدوري في الفترة الحالية قبل يناير".

"كنت أحلم طوال عمري باللعب في الزمالك، ولكن مع منع الزمالك من القيد فأنا أطمح لاجتهد وأثبت نفسي من أجل العودة مرة أخرى للزمالك".

وانتقل شبانة للزمالك في فترة الانتقالات الماضية قادما من صفوف أسوان بطلب من باتريس كاتيرون مدرب الفريق الأبيض.