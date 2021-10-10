مباشر نهائي الأمم - إسبانيا (0) - (0) فرنسا.. فرصة مؤكدة تضيع من بنزيمة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

بنزيمة فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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ق36: ضربة حرة مباشرة حاول ماركوس ألونسو مباغتة لوريس فيها ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم

ق11: تمريرة من رودري لـ سارابيا خلف دفاع فرنسا وتسديدة سارابيا جاءت سهلة في يد لوريس

ق5: كريم بنزيمة ينفرد بأوناي سيمون ويراوغه ولكن تمريرة بنزيمة العرضية يبعدها الدفاع لضربة ركنية

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 8:45 مساء

فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم بث مباشر
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