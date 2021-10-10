انتهت نهائي الأمم - إسبانيا (1) - (2) فرنسا.. الديوك يتوجون باللقب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

--------------------------

نهاية المباراة بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد

ق91: تغيير جديد لفرنسا بخروج أنطوان جريزمان ودخول فيرتوت

ق88: مبابي يهدر فرصة قتل المباراة بعد تمريرة من كريم بنزيمة وتسديدة في يد سيمون

ق88: أويارزابال يهدر فرصة هدف التعادل بعد عرضية من ماركوس ألونسو وتسديدته ينقذها لوريس

ق86: بطاقة صفراء على لابورت

ق85: دخول ميكيل مورينو وبابلو فورنالس لإسبانيا في مكان فيران توريس ورودري

ق80: الهدف الثاني لمنتخب فرنسا عن طريق كيليان مبابي

ق79: خروج بافارد ودخول ليو دوبوا لمنتخب فرنسا

ق74: تغيير ثاني لمنتخب إسبانيا بخروج جافي ودخول كوكي

ق71: فرصة أخرى يهدرها كيليان مبابي بعد تمريرة من بنزيمة داخل منطقة الجزاء وتسديدة لاعب باريس جاءت سهلة في يد سيمون

ق68: فرصة جديدة تضيع من كيليان مبابي بعد خطأ من دفاع إسبانيا و"لوب" فوق العارضة

ق66: هدف التعادل من كريم بنزيمة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء غالطت أوناي سيمون وسكنت الشباك

ق64: هدف أول من أويارزابال بعد خطأ في التشتيت من أوباميكانو وتسديدة على يسار لوريس

ق62: العارضة تمنع هدف أول لفرنسا

ق60: تغيير أول لإسبانيا بدخول بينو بدلا من سارابيا

ق55: بطاقة صفراء على كوندي

ق46: بطاقة صفراء أولى في المباراة على بول بوجبا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: تغيير أول اضطراري لفرنسا بخروج رافائيل فاران ودخول دوايت أوباميكانو

ق36: ضربة حرة مباشرة حاول ماركوس ألونسو مباغتة لوريس فيها ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم

ق11: تمريرة من رودري لـ سارابيا خلف دفاع فرنسا وتسديدة سارابيا جاءت سهلة في يد لوريس

ق5: كريم بنزيمة ينفرد بأوناي سيمون ويراوغه ولكن تمريرة بنزيمة العرضية يبعدها الدفاع لضربة ركنية

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 8:45 مساء