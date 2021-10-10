مباشر تصفيات كأس العالم - إفريقيا الوسطى (0) - (1) نيجيريا.. هدف أول للضيوف

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

إفريقيا الوسطى - نيجيريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم، بين إفريقيا الوسطى ونيجيريا.

لماذا تلك المباراة مهمة لنا؟ لأن عدم وصول نيجيريا للمرحلة النهائية، مع صعود الفراعنة، يعني انضمام رجال كارلوس كيروش للمستوى الأول. (اقرأ أكثر من هنا)

طالع تشكيل الفريقين ونتيجة المباراة من هنا

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ق28: ليون بالوجون يسجل الأول للنيجيريين من متابعة لكرة عرضية.

ق22: إنذار ثاني في المباراة للاعب إفريقيا الوسطى جوسبين جاوبانديا.

ق20: إنذار للاعب إفريقيا الوسطى فريمان نياماتي.

10 دقائق مرت دون أي خطورة بين الطرفين.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

نيجيريا إفريقيا الوسطى منتخب مصر تصفيات كأس العالم
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