كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع في البطولة العربية والزهراء التونسي يحصد البرونزية

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

إسماعيل أحمد - الاتحاد السكندري كرة سلة

أنهى الاتحاد السكندري البطولة العربية لكرة السلة في المركز الرابع، بخسارته أمام الزهراء التونسي بنتيجة 78-73.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب وعرفت حصد الفريق التونسي للميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه بالبطولة.

وأنهى الزهراء النصف الأول متقدما على الاتحاد بنتيجة 38-27، قبل أن يحافظ على تفوقه مع ناهية المباراة بفارق 5 نقاط.

وخسر الاتحاد مساء أمس في نصف النهائي أمام الأهلي، بينما خسر الزهراء في نصف النهائي الآخر أمام الكويت الكويتي.

وسبق للزهراء تحقيق الميدالية البرونزية مرتين في أفضل إنجاز له عامي 1993 و1997.

كما احتفظت الأندية التونسية بالميدالية البرونزية بعد أن حصدها الاتحاد المنستيري في نسخة 2019 –الأخيرة-.

بينما فقد الاتحاد السكندري لقبه الذي حصده في آخر نسختين بخسارته أمام الأهلي يوم أمس، قبل أن يعجز عن الفوز بالبرونزية اليوم السبت.

ويلعب الأهلي أمام الكويت في النهائي بعد قليل لتحديد بطل المسابقة.

البطولة العربية لكرة السلة
نرشح لكم
دورة البحر المتوسط - سمر حمزة تختتم ميداليات مصر اليوم دورة البحر المتوسط - الميدالية 21.. شيماء محمد تحقق برونزية المصارعة دورة البحر المتوسط - ذهبية عبد الموجود.. وأربع برونزيات تضاف لرصيد مصر بعد إعلان اعتزاله.. وزير الرياضة يقرر ضم محمد إيهاب لمشروع البطل الأوليمبي دورة البحر المتوسط – ضحى هاني تحجز مقعدا في قبل نهائي فردي الريشة الطائرة يد - "رحل بعدما حقق كل أهدافه".. برشلونة يوجه الشكر لـ علي زين جدول البعثة المصرية في رابع أيام دورة البحر المتوسط.. جودو ومصارعة ورماية دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات
أخر الأخبار
مدرب سموحة: توقعنا عدم مشاركتنا إفريقيا.. وهكذا انتصرنا على الأهلي 42 دقيقة | الكرة المصرية
بسيوني: تمنيت استمرار قمصان.. ولولا غياب التوفيق لسجلنا مزيدا من الأهداف 42 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: أبعدت نفسي عن الانتقادات وأعلم أن أمامي الكثير.. سأعود لـ الزمالك 53 دقيقة | الكرة المصرية
الوادي: ليس لدي انتماء لفريق محدد في مصر ولم أتحدث لأي ناد.. وأعلم صعوبة الانضمام للمنتخب 57 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل باولو سوزا يوضح حقيقة "تسبب كيروش في عدم تدريبه لمنتخب مصر" 58 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يعلن موعد تقديم كلاتنبرج رئيسا لتطوير الحكام ساعة | الكرة المصرية
كوريري ديلو سبورت: الخليفي وراء انحساب روما المفاجئ من مواجهة برشلونة في جوان جامبر ساعة | الكرة الأوروبية
رغم حضور مدربي الفريقين.. إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء سموحة والأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا