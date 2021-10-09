انتهت مونديال اليد - الزمالك (42) (22) الوحدة.. الأبيض خامس العالم

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

الزمالك - برشلونة - كأس العالم للأندية لكرة اليد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والوحدة السعودي في إطار منافسات الأدوار الترتيبية لبطولة سوبر جلوب كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021 والمقامة في السعودية.

الزمالك بحاجة إلى الفوز بفارق 5 أهداف للظفر بالمركز الخامس، بعدما فاز الدٌحيل القطري على النور السعودي بفارق 16 هدفا وبنتيجة 38-22.

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نهاية اللقاء والزمالك خااااامس العالم

ق 29: الزمالك 42-22 الوحدة

ق 24: الفارق يتسع إلى 16 هدفا.. الزمالك 37-21 الوحدة

ق 20: الزمالك 34-20 الوحدة

ق 14: الزمالك 29-17 الوحدة

ق 7: الزمالك 25-14 الوحدة

ق 2: الزمالك 21-10 الوحدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 19-10.

ق 27: الزمالك 17-9 الوحدة

ق 22: الفارق يتقلص 14-7 للزمالك

ق 20: الزمالك 13-4 الوحدة وتألق كريم هنداوي

ق 14: الزمالك 10-2 الوحدة

ق 10: الزمالك 7-2 الوحدة

ق 8: الوحدة يسجل أول أهدافه في اللقاء

ق 7: الخاااااامس للزمالك

ق 6: الزمالك والرابع دون مقابل للنادي السعودي.

ق 5: الزمالك والثالث دون رد.

ق 4: الزمالك يتقدم بالهدف الثاني.

ق 3: تقدم الزمالك بالهدف الأول في اللقاء

بداية المباراة

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