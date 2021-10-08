ليس من بينهم رونالدو.. ميسي يختار مرشحيه للفوز بالكرة الذهبية

كشف ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن اللاعبين الذين يراهم مؤهلين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021.

صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أجرت حوارا مطولا مع ميسي سيُنشَر صباح أمس، على هامش الإعلان عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية.

ونشرت الصحيفة مقطعا صغيرا من المقابلة، أجاب فيه ميسي عن سؤال يخص اللاعبين المفضلين لحصد الكرة الذهبية.

وقال ميسي: "بالطبع هناك لاعبين في فريقي سأود لو صوّتت لهم، مثل نيمار ومبابي".

وأضاف: "بعد ذلك هناك لاعبين بمستوى فردي مميز قاموا بموسم كبير مثل ليفاندوفسكي".

وتابع: "بنزيمة أيضا أعتقد أنه قدّم عاما مميزا".

وواصل: "الاختيار صعب، لأن اللاعب عليه أن يقدّم الكثير فرديًا لكي يفوز بالكرة الذهبية".

وأتم: "مؤخرا هناك معايير يتم الالتفات إليها مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا، أو كوبا أمريكا، أو اليورو. تحقيق بطولات مهمة بات له وزنه".

وظهر اسم ميسي –كما كان متوقعا- في القائمة الأولية للمرشحين للكرة الذهبية.

وتضم القائمة 30 اسما، أبرزهم كريستيانو رونالدو، وروبيرت ليفاندوفسكي، ومحمد صلاح، ونيمار، وكيليان مبابي، وكريم بنزيمة، وإرلينج هالاند.