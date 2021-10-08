مباشر تصفيات كأس العالم – مصر (0)-(0) ليبيا.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - مصر وليبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وليبيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 كرة ثابتة ينفذها محمد صلاح ويتصدى لها نشنوش إلى ركنية.

ق. 41 عرضية من فتوح ورأسية من مصطفى محمد لكن في يد محمد نشنوش.

ق. 40 عرضية من الجهة اليسرى تمر من فتوح بغرابة وتصل إلى محمد زعيبة الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد، لكن يتدصى لها الشناوي بقدمه وترتطم بالقائم الأيمن.

ق. 36 انطلاقة جديدة من مرموش داخل منطقة الجزاء، لكن عمر خوجة يتدخل أمامه ويمنعه من التصويب في اللحظة الأخيرة، وخوجة يتلقى العلاج.

ق. 27 طولية من صلاح إلى مصطفى محمد الذي أرسل عرضية أبعدها الدفاع إلى ركنية.

ق. 23 تصويبة من محمد النني فوق المرمى.

ق. 22 فرصة أولى لليبيا عن طريق عمر خوجة الذي توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية، أبعدها الدفاع إلى ركنية.

ق. 17 عرضية رااائعة من صلاح تمر أمام السعيد ثم مصطفى محمد بغرابة وتخرج إلى ركلة مرمى.

ق. 15 انطلاقة من السعيد الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصطدم بالدفاع وتعلو المرمى بقليل.

ق. 13 طولية من النني، يمهدها صلاح برأسية إلى السعيد الذي يسدد في الدفاع.

ق. 10 تصويبة أولى من عمر مرموش فوق المرمى.

ق. 5 تمريرة من صلاح إلى عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، لكن تطول منه إلى ركلة مرمى.

بداية المباراة

تصفيات كأس العالم مصر ليبيا
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