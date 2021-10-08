مباشر مجموعة مصر – أنجولا (1) - (0) الجابون.. جوووول أووول

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 19:37

كتب : FilGoal

منتخب أنجولا تصفيات كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي أنجولا والجابون التي تقام في معقل الأول 11 نوفمبر في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة بعد قليل.

وتأخر انطلاق المباراة لساعة ونصف بسبب عدم خضوع لاعبي الجابون لاختبارات فيروس كورونا في أنجولا.

وفي نهاية المطاف تقرر انطلاق المباراة.

منتخب أنجولا خسر أول مباراتين له في التصفيات، فيما حصد الجابون نقطة من التعادل مع مصر.

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ق25: جوووول أول لأنجولا عن طريق زيني.

ق15: بداية استفاقة أنجولا لكن دون خطورة على مرمى الجابون.

ق10: ضغط هجومي من الجابون وسط تراجع دفاعي لأصحاب الأرض.

انطلاق المباراة.

أنجولا الجابون مجموعة مصر منتخب مصر
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