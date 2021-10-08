تقرير: أسينسيو قد يترك ريال مدريد.. وليفربول يراقبه

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

قالت صحيفة ABC الإسبانية إن ليفربول يراقب وضعية اللاعب ماركو أسينسيو مع ناديه ريال مدريد.

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ليفربول

وكتبت أن النادي الإنجليزي يراقب عن كثب موقف أسينسيو (25 عاما) الذي لا يعيش أياما سعيدة في الفريق الملكي بسبب قلة المشاركة في المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن الإسباني قد يتاح له الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل.

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وشارك أسينسيو لمدة 221 دقيقة فقط في الموسم الجاري مع ريال مدريد وسجل 3 أهداف.

ويعاني من إصابة أبعدته لقاء إسبانيول في الدوري وكذلك مباراة شباب إسبانيا ضد سلوفاكيا اليوم الجمعة في تصفيات بطولة أوروبا.

ويقضي أسينسيو موسمه السادس مع الفريق الأول لريال مدريد.

مثل النادي في 200 مباراة وسجل 40 هدفا وأرسل 22 تمريرة حاسمة.

وتوج بعشرة ألقاب مع ريال مدريد.

ويمتد عقد أسينسيو مع النادي إلى 2023.

ريال مدريد ليفربول أسينسيو
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