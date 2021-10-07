الصفقة السابعة.. عمر الحلواني إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمر الحلواني في صفقة انتقال حر ولمدة موسمين.

وانضم الحلواني لصفوف الفريق الذي يقضى ثاني مواسمه في الدوري المصري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع أسوان.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع الحلواني، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق مباشرة.

وأصبح الحلواني الصفقة السابعة لصفوف كليوباترا استعدادا للموسم الجديد بعد ضم باسم مرسي ومحمود كوكو من مصر للمقاصة ومحمود البدري من سموحة، والتونسي بلال السعيداني من ضمك السعودي ومصعب البطاط من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري.

عمر الحلواني (36 عاما) تدرج في صفوف ناشيء الأهلي ومن ثم خاض تجربة احترافية بين اليونان وقبرص.

وفي 2010 انضم إلى صفوف إنبي حتى 2019 ومنه إلى حرس الحدود وقضى معهم موسم واحد فقط قبل الانتقال الموسم الماضي إلى أسوان.

وخلال الموسم الماضي مع زهرة الجنوب سجل الحلواني 5 أهداف وصنع 12 كأكثر من صنع أهدافا في الدوري بالتساوي مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي.