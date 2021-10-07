مباشر مونديال اليد - الزمالك (34)-(17) جامعة سيدني.. أخر خمس دقائق

يواجه رجال الزمالك لكرة اليد فريق جامعة سيدني الأسترالي ضمن مباريات المرحلة الترتيبية من المراكز الخامس إلى العاشر.

وكان الزمالك قد خسر أمام برشلونة 32-36 في ربع النهائي ليتجه إلى المراحل الترتيبية.

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ق25 تقدم الزمالك مستمر 34-17

ق15 منتصف الشوط الثاني والنتيجة 27-11 لصالح الزمالك

ق7 تفوق مستمر للزمالك والنتيجة 23-9

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

18-7 لصالح الزمالك بهدف أكرم يسري في أخر ثانية

ق20 تألق فلفل مستمر والنتيجة 13-5 للزمالك

ق17 الأحمر يسجل ووقت مستقطع لسيدني النتيجة 11-5 للزمالك

يحيى الدرع يسجل هدفين متتاليين 10-5 للزمالك

ق15 تقدم الزمالك 8-5 وفلفل يواصل التألق في حراسة المرمى

ق7 بكار يتقدم للزمالك 3-2

ق5:30 مودي يسجل التعادل 2-2

ق4:15 بكار يهدر في القائم

1-1 التعادل

انطلاق المباراة