مباشر مونديال اليد - الزمالك (34)-(17) جامعة سيدني.. أخر خمس دقائق
الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 14:23
كتب : FilGoal
يواجه رجال الزمالك لكرة اليد فريق جامعة سيدني الأسترالي ضمن مباريات المرحلة الترتيبية من المراكز الخامس إلى العاشر.
وكان الزمالك قد خسر أمام برشلونة 32-36 في ربع النهائي ليتجه إلى المراحل الترتيبية.
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ق25 تقدم الزمالك مستمر 34-17
ق15 منتصف الشوط الثاني والنتيجة 27-11 لصالح الزمالك
ق7 تفوق مستمر للزمالك والنتيجة 23-9
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
18-7 لصالح الزمالك بهدف أكرم يسري في أخر ثانية
ق20 تألق فلفل مستمر والنتيجة 13-5 للزمالك
ق17 الأحمر يسجل ووقت مستقطع لسيدني النتيجة 11-5 للزمالك
يحيى الدرع يسجل هدفين متتاليين 10-5 للزمالك
ق15 تقدم الزمالك 8-5 وفلفل يواصل التألق في حراسة المرمى
ق7 بكار يتقدم للزمالك 3-2
ق5:30 مودي يسجل التعادل 2-2
ق4:15 بكار يهدر في القائم
1-1 التعادل
انطلاق المباراة