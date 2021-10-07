سكاي: اعتقال لاعب من برايتون بتهمة الاعتداء الجنسي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 10:45

كتب : عمر خالد

لاعبو برايتون يحتفلون بالفوز على مانشستر سيتي

قالت شبكة سكاي سبورتس، إن الشرطة قد قبضت على لاعب من فريق برايتون، بتهمة الاعتداء الجنسي في ملهى ليلي بالمدينة.

وأضاف تقرير سكاي أنه تم القبض على اللاعب، وهو في العشرينات من عمره، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وشدد التقرير أن اللاعب تم اعتقاله مع رجل آخر في الأربعينيات من عمره.

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وتحصل الضحية على دعم ضباط الشرطة هناك بحسب سكاي.

من جانبه قالت المتحدثة باسم شرطة ساسكس: "ألقي القبض على رجلين بعد أن أبلغت امرأة عن تعرضها لاعتداء جنسي في مكان في برايتون".

وأضافت "ألقي القبض على رجل في الأربعينيات من عمره ورجل في العشرينات من العمر، وكلاهما من برايتون، للاشتباه في ارتكابهما اعتداء جنسي وظلوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هذا الوقت".

على الجانب الآخر قال المتحدث باسم النادي: "نادي برايتون يعلم أن أحد لاعبي الفريق يساعد الشرطة في التحقيق في جريمة مزعومة".

وتابع المتحدث الرسمي "الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي لا يستطيع النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

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