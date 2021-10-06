خبر في الجول – عرضان متأخران للزمالك لاستعارة لاعبيه

قبل ساعات من غلق من باب القيد، تلقى الزمالك عرضية لاستعارة لاعبيه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تلقى عرضا من فريق سموحة لاستعارة مروان حمدي مهاجم الفريق.

عرض آخر تلقاه الزمالك من بيراميدز، ولاستعارة حسام أشرف لاعب الفريق الشاب.

وينوي الزمالك حسم موقفه من العرضين خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة مع منع النادي من قيد صفقاته الجديدة حتى الآن بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينتهي موسم الانتقالات الصيفي في مصر مساء غد الخميس، والموافق 7 أكتوبر.

كان الزمالك قد ضم عمر كمال عبد الواحد في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة من أسوان، وحمدي النقاز في صفقة انتقار حر.