مباشر كرة سلة - الأهلي (40)-(40) بيروت.. الفترة الثانية
الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 17:46
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي فريق بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية للأندية.
وتقام المباراة على صالة الاتحاد السكندري بالشاطبي.
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40-40 الأهلي يتعادل
40-35 الفارق يتسع لخمس نقاط
37-35 منتصف الفترة الثانية والتقدم لبيروت
32-31 تقدم أول لبيروت
28-26 تألق من أنتوني مايلز لاعب بيروت
26-23 بيروت يقلص الفارق
الفترة الثانية
24-20 انتهاء الفترة الأولى بتقدم الأهلي
19-18 بيروت يقلص الفارق
19-13 ثلاثية رائعة من إيهاب أمين
16-13 ثلاثية من بيروت ووقت مستقطع للأهلي
16-10 بيروت يقلص الفارق
13-4 ثلاثية من إيهاب أمين ووقت مستقطع لبيروت
10-4 تقدم الأهلي مستمر ومتبقي 6 دقائق
5-2 لصالح الأهلي
الفترة الأولى
انطلاق المباراة