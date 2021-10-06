مباشر كرة سلة - الأهلي (40)-(40) بيروت.. الفترة الثانية

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

الأهلي - حضر موت اليمني - البطولة العربية لكرة السلة

يواجه الأهلي فريق بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وتقام المباراة على صالة الاتحاد السكندري بالشاطبي.

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40-40 الأهلي يتعادل

40-35 الفارق يتسع لخمس نقاط

37-35 منتصف الفترة الثانية والتقدم لبيروت

32-31 تقدم أول لبيروت

28-26 تألق من أنتوني مايلز لاعب بيروت

26-23 بيروت يقلص الفارق

الفترة الثانية

24-20 انتهاء الفترة الأولى بتقدم الأهلي

19-18 بيروت يقلص الفارق

19-13 ثلاثية رائعة من إيهاب أمين

16-13 ثلاثية من بيروت ووقت مستقطع للأهلي

16-10 بيروت يقلص الفارق

13-4 ثلاثية من إيهاب أمين ووقت مستقطع لبيروت

10-4 تقدم الأهلي مستمر ومتبقي 6 دقائق

5-2 لصالح الأهلي

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي البطولة العربية للأندية
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