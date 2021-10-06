موسيماني يشكر صلاح بعد إهدائه قميصه: أنت نموذج للأطفال في العالم

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

الأهلي - أسوان - موسيماني

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بعد إهدائه قميصه.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مو صلاح، أشكرك على إرسال قميصك رقم 10 لي".

وواصل "أشعر بالتواضع، أنت نموذج وأمل للأطفال في العالم ولقد أثبت أن كل شيء ممكن أن يحدث".

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وكان صلاح انضم لمعسكر منتخب مصر المقام في برج العرب مساء أمس الثلاثاء بعد وصوله قادما من إنجلترا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا يومي الجمعة والإثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة.

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