وائل جمعة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وموعد عودته

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

كشف وائل جمعة مدير المنتخب المصري تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس المنتخب وموعد عودته.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

محمد الشناوي غادر مران منتخب مصر بسبب الإصابة اليوم. (طالع التفاصيل)

وائل جمعة قال في تصريحات لقناة النهار: "محمد الشناوي عانى من كدمة أثناء عمليات الإحماء قبل التدريب، كانت تسديدة قوية من أحد اللاعبين اصطدمت بالعضلة الخلفية وتسببت في الكدمة. تم إجراء أشعة للاعب والإصابة بسيطة وسيتواجد معنا غدا".

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وأضاف "فتوح لم يشارك في مباراة ليبيريا بسبب كدمة في العضلة الأمامية لذلك فضل كيروش إراحته وانتظم معنا في التدريبات وجاهز للمشاركة، ياسر إبراهيم متواجد مع المجموعة أيضا بعد إصابته مع النادي الأهلي".

وتابع "وجود صلاح يعطي دفعة معنوية للجميع وإضافة كبيرة مع اللاعبين المتواجدين، أي مدرب يتمنى وجود لاعب مثل محمد صلاح معه. لاعب يشرفنا جميعا ورفع اسم مصر في الدوري الإنجليزي والعالم كله وواجهة مشرفة لنا وقدوة للاعبين ولكل المصريين".

وأتم "كيروش بدأ التحضير لمباراة ليبيا منذ عدة أيام، كيروش مدرب ذكي بخبرات كثيرة ويعرف متى يتحدث ويتعامل مع الجميع في الوسط الرياضي لاعبين وإعلاميين ومسئولين".

منتخب مصر يستضيف نظيره الليبي 8 أكتوبر الجاري في برج العرب قبل أن يتكرر اللقاء على ملعب الشهداء في ليبيا 11 أكتوبر.

ويتواجد منتخب مصر في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.

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