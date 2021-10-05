مانشيني: إسبانيا أكثر فريق أتعبنا في يورو 2020

أشاد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا بمنتخب إسبانيا منافسه يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني المتوج قبل أشهر بيورو 2020:"إسبانيا أكثر فريق أتعبنا في اليورو. فريق جيد ولاعبون جيدون. ستكون مباراة جيدة، إنهم أكثر فريق يجيد تمرير الكرة بين لاعبيه. لم نحصل على وقت كاف لنصل إلى مستواهم. اللقاء مختلف هذه المرة عن لقاء اليورو".

وكانت إيطاليا فازت على إسبانيا بركلات الترجيح في يورو 2020 بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وتسعى إيطاليا للاستفادة من اللعب وسط جمهورها في لقاء يحتضنه ملعب سان سيرو في ميلانو.

وأضاف مانشيني في حواره مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "سان سيرو يمتلئ عن آخره حين يلعب المنتخب، سيكون رائعا الفوز بدوري الأمم بعد التتويج باليورو، لكن هذا ليس سهلا".

واستمر "كل لقاء له صعوباته. حين نلعب مع فرق أضعف يكون الأمر صعبا لأنهم ببساطة يركزون على الدفاع. لا توجد طريقة واحدة للفوز، لو استطعنا الإمتاع والفوز فهذا أفضل. إيطاليا تغيرت، لكن لا ننسى أننا فزنا بكأس العالم 4 مرات، توجنا باليورو ولدينا تاريخ رائع".

والفائز من لقاء إيطاليا وإسبانيا سيلعب نهائي دوري الأمم ضد فرنسا أو بلجيكا يوم الأحد في ملعب سان سيرو.

بينما يستضيف ملعب يوفنتوس مباراة المركز الثالث.

وتحمل البرتغال لقب دوري الأمم الذي فازت به في يونيو 2019 على حساب هولندا.